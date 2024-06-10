Большой кроссовер Volkswagen Talagon обновился и подешевел

Кроссовер Volkswagen Talagon, который является одной из самых крупных моделей немецкой марки на рынке Китая, пережил плановое обновление. И после рестайлинга автомобиль внезапно стал дешевле — вероятно, цены опустили, чтобы подстегнуть покупательский спрос.

Talagon, который дебютировал на автосалоне в Шанхае в 2021 году, построен на платформе MQB и близок по своим габаритам к официально поставлявшемуся в Россию Volkswagen Teramont. Но при общей с «Терамонтом» колесной базе (2980 мм) по другим габаритами — длина 5152 мм, ширина 2002 мм и высота 1795 мм — «Талагон» крупнее европейского аналога.

Визуально модель практически не изменилась, получив точечные корректировки в декоре, а в салоне обновление свелось к расширению списка доступного оборудования. В частности, кроссовер предлагает покупателям кресла первого и второго ряда со встроенным массажером, акустическую систему Harman Kardon с 12 динамиками, 10,25-дюймовую цифровую панель приборов, мультимедиа с 12-дюймовым тачскрином и онлайн-сервисами, фоновую подсветку салона, широкий перечень электронных ассистентов водителя и многое другое.

Фото: DongCheDi

В Китае Volkswagen Talagon доступен с 6- и 7-местным салоном и тремя типами двигателя: с бензиновым турбомотором 2.0 на 183 л.с. и 320 Нм, с этим же агрегатом на 217 л.с. и 350 Нм и топовым 2,5-литровым V6 на 295 л.с. и 500 Нм. Все движки сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, но у покупателя есть выбор между передним и полным приводом.

На китайском рынке цены на новинку начинаются от 262 000 юаней (порядка 3,2 млн. рублей) — машина подешевела разом на 43 тысячи. В России же Volkswagen Talagon, предложенный на «сером» рынке, стоит в два раза больше — от 6,1 млн. И это — прайс дорестайлинговой модели. Сколько попросят за обновленную, сказать пока сложно. Но в том, что она чуть позже появится и у нас, сомнений практически нет.