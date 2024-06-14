Changan готовит для России кроссовер CS75 Plus нового поколения

Второе поколение кроссовера Changan CS75 Plus, которое сейчас предлагается в России, готовится уступить свое место преемнику. Правда, если в КНР в продажу выходит уже четвертая генерация модели, то в нашу страну пока привезут только третью.

Новый Changan CS75 Plus, который вот-вот выйдет на отечественный рынок, отличается переработанной внешностью в стилистике моделей фирменного семейства Uni с иными бамперами и решеткой радиатора. Что же до салона, то все изменения интерьера сводятся к другим цветовым сочетаниям материалов отделки.

Автомобиль при длине 4710 мм, ширине 1865 мм, высоте 1710 мм и колесной базе 2710 мм может комплектоваться одним из двух бензиновых агрегатов. В Поднебесной предложены 1,5-литровый мотор на 188 л.с. и 300 Нм, а также 2,0-литровый двигатель на 233 л.с. и 390 Нм. Оба — сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Фото: Changan

Характеристики Changan CS75 Plus для России будут раскрыты ближе к выходу новинки на рынок, который, как сообщает портал «Китайские автомобили», состоится не раньше конца третьего квартала 2024 года. Тогда же мы узнаем все подробности о комплектациях и ценах.

Напомним, текущее поколение модели в нашей стране доступно с 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 167 л.с. и 265 Нм, 6-ступенчатым «автоматом» и передним приводом. Автомобиль в единственном исполнении Luxury стоит 2 939 900 рублей.