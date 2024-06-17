В России начались продажи полноприводного Geely Atlas

Одним кроссовером с полным приводом на российском рынке стало больше. Geely официально запустила продажу новой модификации Atlas, который специально для России оснастили всеми ведущими колесами.

Geely Atlas AWD получил 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 200 л.с. мощности и 325 Нм крутящего момента, который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой автоматически подключаемого полного привода. Дополнительно модель обзавелась новыми режимами движения: Offroad («Внедорожный») для легкого бездорожья и Snow («Снег») для зимы.

Новое исполнение кроссовера предложено в трех комплектациях — Luxury, Flagship и Flagship Sport. Рекомендованная стоимость базовой версии составляет 3 399 990 рублей без учета спецпредложений, а флагманский вариант модели обойдется 3 699 990 рублей. Все исполнения на 200 тысяч рублей дороже, чем аналогичные комплектации переднеприводного Geely Atlas.