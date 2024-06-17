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Стали известны российские цены Tank 500 в исполнении Blacktrail

Новинка станет самой дорогой версией модели

«Внедорожный» суббренд концерна Great Wall анонсировал для России новую комплектацию Tank 500 под названием Blacktrail. Старт продажам пока не дан, не объявляли китайцы официально и цены. Однако прайс-лист все же оказался в СМИ, случайно «засветившись» на сайте марки.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Стали известны российские цены Tank 500 в исполнении Blacktrail

Особенностью Tank 500 в исполнении Blacktrail станет черный декор кузова, включая тонировку фар, а также вынесенное на дверцу багажника запасное колесо — его место под днищем займет 50-литровый топливный бак, который дополняет штатную 80-литровую емкость. Автономность внедорожника с 3,0-литровым турбомотором V6, развивающим 354 л.с. и 500 Нм, составит 1100 км. Модель будет доступна только с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Прайс-лист с подробным описанием комплектации оказался в распоряжении редакции «Китайских автомобилей», и по данным наших коллег, вариант Blacktrail по уровню оснащения будет идентичен нынешней топовой версии Premium. Она подразумевает, помимо прочего, панорамную крышу, подножки с электроприводом, акустику с 12 динамиками, отделку салона кожей и алькантарой, широкий перечень электронных помощников водителя и другое оборудование.

Новинка обойдется покупателям в 7 699 000 рублей — на 600 тысяч дороже Tank 500 в комплектации Premium. Ожидается, что продажи машин в версии Blacktrail начнутся в июле.

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