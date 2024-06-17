Стали известны российские цены Tank 500 в исполнении Blacktrail

«Внедорожный» суббренд концерна Great Wall анонсировал для России новую комплектацию Tank 500 под названием Blacktrail. Старт продажам пока не дан, не объявляли китайцы официально и цены. Однако прайс-лист все же оказался в СМИ, случайно «засветившись» на сайте марки.

Особенностью Tank 500 в исполнении Blacktrail станет черный декор кузова, включая тонировку фар, а также вынесенное на дверцу багажника запасное колесо — его место под днищем займет 50-литровый топливный бак, который дополняет штатную 80-литровую емкость. Автономность внедорожника с 3,0-литровым турбомотором V6, развивающим 354 л.с. и 500 Нм, составит 1100 км. Модель будет доступна только с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Прайс-лист с подробным описанием комплектации оказался в распоряжении редакции «Китайских автомобилей», и по данным наших коллег, вариант Blacktrail по уровню оснащения будет идентичен нынешней топовой версии Premium. Она подразумевает, помимо прочего, панорамную крышу, подножки с электроприводом, акустику с 12 динамиками, отделку салона кожей и алькантарой, широкий перечень электронных помощников водителя и другое оборудование.

Новинка обойдется покупателям в 7 699 000 рублей — на 600 тысяч дороже Tank 500 в комплектации Premium. Ожидается, что продажи машин в версии Blacktrail начнутся в июле.