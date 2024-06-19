Chery готовит к российской премьере обновленный Tiggo 7 Pro Max

Китайская марка, которая недавно отметила 18 лет своего непрерывного присутствия на российском рынке, пообещала своим поклонникам скорую новинку. Chery анонсировала рестайлинговый Tiggo 7 Pro Max.

Перечень обновлений кроссовера компания описала крайне скупо, ограничившись упоминанием корректировок как по части экстерьера, так и в салоне. А вот «начинку» — судя по тому, что технические характеристики уже озвучены — Chery менять не планирует.

Так, Tiggo 7 Pro Max сохранит 150-сильный бензиновый турбомотор 1.6 в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Что же до привода, то останутся два варианта — с передним и полным. Для обновленной модели пообещали шесть комплектаций — Active, Active AWD, Prime, Prime AWD, Ultra и Ultra AWD. Но, опять же, без подробностей.

Их, а также цены, Chery раскроет, вероятно, ближе к российской премьере автомобиля, которая должна состояться уже совсем скоро. Когда начнутся продажи посвежевшего Tiggo 7 Pro Max тоже пока неизвестно.