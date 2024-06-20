Уникальный шестиколесный пикап Mercedes-AMG продают за 151 миллион рублей

Серийных пикапов в линейке Mercedes-Benz не было никогда, что не помешало немецкой марке совместно с придворным ателье Mercedes-AMG в начале 2010-х выпустить уникальный Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6. Шестиколесных грузовичков сделали всего сотню, и вот сейчас одна из уникальных машин продается в России.

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных классифайдов объявление о продаже редкого авто 2013 года выпуска с пробегом всего 1400 км. Автомобиль с одним владельцем, в идеальном состоянии и растаможенным по всем правилам продавец оценил во внушительные 151 000 000 рублей.

«Мерс», оснащенный 544-сильным 5,5-литровым бензиновым V8 в связке с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач имеет привод на все три оси и шесть колес. Так же на его вооружении портальные мосты от грузовиков Unimog и внедорожные покрышки, однако на бездорожье на редком пикапе вряд ли кто-то из владельцев будет соваться.

Тем более, что в случае с российским экземпляром речь идет о проекте от ателье Brabus, которое добавило фирменный аэродинамический обвес, более роскошный салон и внесло некоторые изменения в техническую часть. Доработки от именитой компании делают Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 еще более редким и эксклюзивным.