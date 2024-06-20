Новые автомобили Skoda, которые можно купить у дилеров за 2 500 000 рублей

Чешские автомобили Skoda во все времена считались у русского человека прекрасной, а главное — более дешевой альтернативой моделям немецкого бренда Volkswagen, которые по праву признаны эталоном в своем сегменте. Продукция «Шкоды», входящей в состав германского автоконцерна стала, по сути, относительно бюджетной копией изделий VW. А как сегодня обстоят дела с ценами на чешские легковушки и какие машины доступны для покупки у российских дилеров, выяснил портал «АвтоВзгляд».

В качестве ценового порога мы выбрали планку в 2 500 000 рублей — сумму, за которую нынче купишь и не всякого-то «китайца». А вот некоторые модели Skoda вполне себе укладываются в означенный бюджет. К примеру, Octavia — лифтбэк, объективно признанный максимально удобным типом кузова в автомобилестроении. Он отличается увеличенным объемом грузового отсека, практичностью и эргономикой, а также просторным и легко трансформируемым внутренним пространством.

Так вот: в одной только столице у дилеров в наличии более 30 новеньких «Октавий», произведенных в 2023 году. Все они завезены по каналам параллельного импорта еще до увеличения ставки пресловутого утильсбора. По технике — безальтернативный турбированный мотор с рабочим объемом 1,4 л мощностью 150 сил. Трансмиссия — «мокрый» робот с двойным сцеплением, распределяющий крутящий момент исключительно на передние колеса.

Все представленные в автосалонах машины — в комплектации PRO Luxury. И самый доступный вариант нашелся в дилерском центре «Автомир» на Новорязанском шоссе. Лифтбэк белого и черного цветов менеджер оценил по телефону в 2 700 000 рублей. Однако добавил, что если вы приедете именно сегодня, то машину готовы уступить на 100-150 тысяч.

Правда, для этого клиенту потребуется приобрести чешскую легковушку в кредит, а заодно и сдать свой прежний автомобиль в trade-in. В противном случае, стоимость автоматически подскочит до 3 500 000 руб. Уже как-то непривлекательно. Даже невзирая на наличие в машине двухзонного климат-контроля, адаптивного круиза, проекции на лобовое стекло, камеры на 360 градусов, автоматического «парковщика» и целого вороха продвинутых систем безопасности.

Фото производителя.

Тем временем, «Рольф» распродает кроссоверы Skoda Karoq в вариации Exclusive Edition с тем же 1,4-литровым турбодвижком, «преселективом» и передним приводом. Самым бюджетным из предложений оказался автомобиль за 2 819 776 рублей. Хотя и здесь, по словам продавца, с покупателем готовы обсуждать существенное понижение цены. Максимальная выгода до 600 000 «деревянных» доступна при оформлении сделки в кредит и обмене старой машины по схеме trade-in.

Среди имеющихся экземпляров — паркетники черного, серого и белого цветов окраски кузова. А вот по оснащению Karoq будет чуточку проще, нежели упомянутая выше Octavia. К слову, 50 против 70-ти базовых опций, положенных лифтбэку.

Впрочем, все самое необходимое в кроссовере есть и даже больше: камера заднего вида, Start-Stop, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, система определения усталости водителя, датчики дождя, освещения и давления в шинах. А вот если вы хотите более навороченный и габаритный Skoda Kodiaq, то дешевле 4 000 000 рублей, увы, машину попросту не найти.