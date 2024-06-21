Forthing раскрыл рублевую стоимость кроссовера T5

Еще в апреле стало известно, что калининградский завод «Автотор» приступил к сборке автомобилей новой для России китайской марки Forthing. Но только под конец июня фирма назвала цену модели T5 — кроссовер оказался даже дешевле, чем обещали.

При длине 4545 мм, ширине 1825 мм, высоте 1750 мм и колесной базе 2720 мм Forthing T5 крупнее своих основных соперников, в числе которых производитель называет китайские кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и Geely Atlas Pro. При этом новинка дешевле конкурентов — единственная комплектация обойдется покупателям в 1 900 000 рублей. Но точные сроки начала продаж не названы.

— Ранее запланированная стоимость составляла 2 300 000 рублей. Но дистрибьютор марки Forthing в России пересмотрел стратегию развития, увеличив объем планируемого производства модели. На привлекательную цену также помогли выйти программы субсидирования, — сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд».

Модель получила 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбомотор 4J15T на 144 л.с. и 215 Нм и классический 6-ступенчатый «автомат». Отмечается, что двигатель Forthing T5 базируется на технологиях Mitsubishi, и его можно заправлять бензином АИ-92.

В оснащение кроссовера войдут фронтальные и боковые подушки безопасности, набор электронных систем помощи водителю, а также пакет «комфортных» опций: электрорегулировки и подогрев передних кресел, панорамная крыша с люком, фоновая подсветка салона, бесключевой доступ в салон, мультимедиа, встроенный видеорегистратор и ряд другого оборудования.