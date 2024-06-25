Audi представила 640-сильный кроссовер RS Q8 performance

Компания Audi продолжает обновление своей модельной линейки, и на сей раз ингольштадтцы выкатили флагманский кроссовер Q8 в его «заряженном» варианте RS Q8. После рестайлинга автомобиль получил топовую версию performance с более мощным мотором.

Визуально модернизированный кроссовер можно отличить по новому переднему бамперу, переоформленной решетке радиатора с иным рисунком, а также овальным патрубкам выхлопной системы. Машина обзавелась матричными светодиодными фарами и OLED-фонарями, появились 23-дюймовые легкосплавные диски, а версия performance — серым кузовным декором вместо черного для стандартного варианта.

В салоне появились яркие — красные, синие или серые — акценты в оформлении, новые материалы отделки и особая графика цифровой панели приборов у версии performance. Это исполнение получило световой индикатор переключения передач в ручном режиме — индикация оборотов меняется с зеленого цвета на желтый и затем на красный, чтобы указать оптимальное время для переключения передач.

Фото: Audi

Audi RS Q8 оснащается 4,0-литровым турбированным V8 на 600 л.с. и 800 Нм или 640 л.с. и 850 Нм в «горячей» версии performance. И это — самый мощный вариант серийного двигателя в истории компании. Агрегат сочетается с 8-ступенчатой коробкой передач Tiptronic, перекалиброванной ради более быстрого переключения передач, полным приводом и механическим межосевым дифференциалом. Машина имеет адаптивную спортивную пневматическую подвеску, которую можно дополнить опциональной системой подавления кренов кузова.

Цены на обновленный RS Q8 начинаются от 141 900 евро (около 13,2 млн. рублей), а на «заряженный» RS Q8 Performance — от 155 700 евро (примерно 14,5 млн. рублей). Обе модели доступны для заказа с 27 июня этого года. Можно с уверенностью предположить, что совсем скоро они появятся и в России. Ведь несмотря на то, что Audi официально покинула наш рынок, мощные авто поставляются для фанатов бренда по каналам параллельного импорта.