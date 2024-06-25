Средняя цена нового авто в России опустилась ниже 3 млн. рублей

Почти год средневзвешенная цена новой легковой машины в России превышала 3 млн. рублей, и вдруг она опустилась ниже этой планки. По итогам прошлого месяца показатель замер на отметке в 2,878 млн. «деревянных».

Эксперты объясняют это тем, что на рынке появилось больше доступных машин

Такие данные опубликовало аналитическое агентство «Автостат». Специалисты определяют средневзвешенную цену нового автомобиля по довольно сложной формуле: они учитывают не только средние прайсы, рекомендованные производителями, но и объемы продаж каждой модели и модификации.

Так, впервые средневзвешенная цена нового автомобиля в России превысила порог в 3 млн. рублей (достигнув 3,002 млн.) в июле 2023 года. Пик (3,391 млн. рублей) пришелся на март 2024-го, а с середины весны показатель начал снижаться, и теперь он равен 2,878 млн. рублей.

С чем это связано? Эксперты считают, что уменьшение средневзвешенной стоимости новой легковушки обусловлено изменением структуры рынка: в продаже появилось больше недорогих машин и моделей среднего ценового сегмента.