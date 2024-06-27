Foton привезет в Россию новое поколение пикапа Tunland

Китайская марка Foton продает в России в основном грузовики: на сегодняшний день в ее линейке есть только одна условно легковая машина — пикап Tunland G7. И вот скоро к нам приедет более крупный и дорогой представитель этого сегмента — V9, за которым последует смена поколений модели.

Официальная премьера состоится уже в этом году

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», новинка должна появиться на нашем рынке до конца 2024 года. Деталей пока нет, но заявлено, что серийный Tunland получит широкий перечень электронных систем безопасности, включая функции мониторинга полосы движения и слепых зон, ассистент предотвращения лобовых столкновений и наезда на пешехода, комплекс кругового обзора.

Фото портала АвтоВзгляд.

Напомним, что сейчас Foton Tunland G7 предложен в РФ в единственной версии со 163-сильным 2-литровым дизельным мотором в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с блокировкой заднего дифференциала, и представлен в трех комплектациях. В мае появилась информация о подготовке к выходу версии с механической трансмиссией.