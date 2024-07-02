«Москвич 6» получил «заряженную» версию, но не для всех

Коротенький тест-драйв новинки стал частью визита главы республики в научно-технический центр автозавода КамАЗ, где «гостям представили автомобили на новой санкционно-устойчивой компонентной базе».

Пресс-служба первого лица Татарстана уделила внимание описанию грузовиков, автобусов и электробусов, а относительно «Москвича», представленной модификации которого нет в продаже на российском рынке, лишь напомнила, что «КамАЗ является технологическим партнером компании».

Фото: Пресс-служба Раиса Республики Татарстан

Никаких официальных данных о новой версии модели «Москвич 6» нет. Визуально машина отличается от стоковых версий красными тормозными суппортами, а также аэродинамическим обвесом алого цвета: сплиттер — спереди, диффузор — сзади, пороги — по бокам и антикрыло на пятой двери дополняют облик лифтбэка.

Информации о технических характеристиках новинки нет, но можно предположить, что спортивные аксессуары полагаются автомобилю со 174-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в связке с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.