Hongqi объявила рублевую цену обновленного кроссовера HS5

Вслед за компактным кроссовером HS3, российская премьера которого состоялась в конце июня, компания Hongqi вывела на отечественный рынок посвежевший HS5. Автомобили уже ждут покупателей в шоу-румах официальных дилеров, а просят за них от 5,4 млн. рублей.

Hongqi HS5 обзавелся иной оптикой, видоизмененными бамперами, переоформленными крыльями и капотом — дизайнерские новшества приблизили кроссовер к облику других, последних моделей бренда. В салоне тоже произошла маленькая революция: появилась новая передняя панель, другая центральная консоль и центральный же тоннель, выбор материалов отделки стал разнообразнее, а сами материалы — «богаче».

Рестайлинговый HS5 оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л. с. и крутящим моментом 380 Нм, с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Базовая комплектация Comfort оценена в 5 390 000 рублей, а флагманская Deluxe — в 5 990 000 рублей. Если проводить параллель с предыдущей версией кроссовера, то прайсы выросли на 400 тысяч рублей. Это обусловлено не только усовершенствованиями автомобиля, но и необходимостью развести эту модель с компактным HS3, за который попросили 4 млн. целковых.