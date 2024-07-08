Стала известна цена и точные сроки начала продаж LADA Niva Sport

В начале 2024 года стало известно, что в четвертом квартале LADA планирует вывести на рынок «заряженный» внедорожник Niva Sport. До запуска остается еще несколько месяцев, но тольяттинцы уже успели подготовить не просто прототипы, а машины в серийном исполнении.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», финальная спецификация модели уже утверждена. Внедорожник получит 122-сильный 1,6-литровый мотор от LADA Granta Sport, серьезно модифицированную подвеску, доработанные тормоза. Кроме того, произойдет ряд изменений в дизайне — в частности, появятся 17-дюймовые диски и некоторые усовершенствования в интерьере.

Поступит в продажу и особая версия Silk Way с эксклюзивным оранжевым цветом кузова, 16-дюймовыми колесами, порогами, багажником на крыше, логотипами спецверсии, а также особым оформлением салона с оранжевыми же акцентами. На таком автомобиле глава АВТОВАЗа Максим Соколов посетил бивуаки ралли-марафона «Шелковый путь-2024» в Горно-Алтайске — топ-менеджер прибыл в расположение заводской команды LADA Sport Rosneft Raid за рулем нового внедорожника.

Детальной информации о машине пока не представлено, но, по имеющимся в распоряжении портала «АвтоВзгляд» данным, «спортивная» Niva поступит в продажу в декабре 2024 года, а стоимость автомобиля составит от 2 до 2,5 млн. рублей.