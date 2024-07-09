Автодилеры рассказали, какие новые китайские авто покупать опасно и почему

Если по итогам первой половины 2023-го доля китайских брендов на российском рынке составляла 40%, то по итогам шести месяцев 2024-го — это уже 57%. Спрос на «поднебесные» машины стремительно растет, однако прежде чем подписывать договор купли-продажи, стоит еще раз хорошенько подумать. И вот почему.

На пресс-конференции ассоциации «Российские автомобильные дилеры», на которой побывал и портал «АвтоВзгляд», президент РОАД Алексей Подщеколдин озвучил крайне любопытный прогноз. Он предполагает, что в обозримом будущем (через 1-2 года) на российском рынке новых автомобилей останутся только самые «сильные» китайские компании — те, что сейчас формируют топ-10.

Это значит, что приобретать машины малоизвестных «поднебесных» марок, «болтающихся» в нижней части списка, небезопасно. Почему? Потому что когда бренд, признав поражение, уйдет из нашей страны, владельцы автомобилей, скорее всего, останутся без гарантийной поддержки, достойного обслуживания и запчастей. Какие конкретно производители рискуют стать «аутсайдерами», по словам г-на Подщеколдина, будет понятно уже к концу 2024 года.

Кстати сказать, количество официальных дилеров, представляющих те или иные китайские бренды, по состоянию на начало июня достигло 2413 единиц. То есть «белых» автосалонов сейчас в России больше, чем было до того, как наш рынок покинули марки из Европы, Японии, Кореи и прочих «недружественных» регионов.

На сегодняшний день в России представлено 60 автопроизводителей из КНР. «Большая китайская четверка» — то есть марки Haval, Chery, Geely и Changan — должны по итогам 2024 года продать больше 100 000 новых авто каждая. И это — без учета их суббрендов.