Кроссоверы Soueast, которые ждут в России, попали в объективы камер в Китае

Китайский бренд Soueast, который входит в концерн Chery и ориентирован на экспорт, готовится к выходу на российский рынок. На старте нам предложат три кроссовера, и эти три модели на днях как раз заметили без камуфляжа в КНР.

В нашей стране марка дебютирует в конце 2024 или начале 2025 года

Базовым кроссовером станет Soueast S06, который представляет собой обновленный Jetour Dashing (X2) с иными логотипами. Как сообщает портал «Китайские автомобили», у него будет две модификации: с классическим бензиновым мотором и гибридной силовой установкой C-DM от Chery.

Средняя модель Soueast S07 на базе Jetour X70 Plus с особым дизайном (новыми бамперами, решеткой радиатора и эмблемами) получит бензиновые турбомоторы 1.5 и 1.6. В переднеприводных вариантах пару им составит «робот», а в полноприводных — классический «автомат».

Наконец, флагманской моделью и первым автомобилем Soueast в России станет S09, построенный на базе Jetour X90 Plus. Ему полагается 197-сильный 1,6-литровый бензиновый турбомотор и 200-сильный 2,0-литровый наддувный движок. Как и в случае с S07, передний привод сочетается с «роботом», а полный — с «автоматом».

Официально марка Soueast должна выйти на отечественный рынок в конце 2024-го или начале 2025 года. Пока же автомобили бренда ввозятся в нашу страну «серыми» импортерами и частными лицами. Ранее появилась информация, что продажами машин Soueast, помимо прочих, будут заниматься дилеры Jetour, а их сборку могут наладить в России и в Казахстане.