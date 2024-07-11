Покупатели отказываются от нового Toyota Land Cruiser Prado в пользу Tank 300

Казалось бы, у семейства Toyota Land Cruiser многомиллионная армия поклонников по всему миру, и японские внедорожники — особенно после смены поколения или рестайлинга — должны разлетаться как горячие пирожки, не оставляя ни малейшего шанса конкурентам. Но, например, в Казахстане новый «Прадик» сильно проигрывает китайскому Tank 300. Впрочем, и этому нашлось объяснение.

Как сообщает Quto.ru, дилеры Toyota в Казахстане столкнулись с ситуацией, когда потенциальные покупатели нового Land Cruiser 250 отдают предпочтение Tank 300. А все из-за того, что японский внедорожник существенно дороже китайского, уступая тому еще и по уровню оснащения. Схожий по комплектации «вездеход» из КНР оказывается вдвое дешевле «японца».

— Многие посетители, среди которых есть многолетние поклонники марки, узнав цены, говорят, что лучше купят пару внедорожников Tank 300, чем один новый Prado, — отмечают представители дилеров Toyota.

Стоимость Land Cruiser Prado в Казахстане, где он, в отличие от России, продается официально, составляет от 31 490 000 до 45 000 000 тенге (от 5 755 000 до 8 223 000 рублей). И это при том, что в оснащение базовой версии входят разве что камера заднего вида, электропривод крышки багажника, вентиляция передних сидений и 9-дюймовый экран медиасистемы.