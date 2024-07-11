Changan показал интерьер нового CS75 Plus

В Китае активно тестируется новое поколение кроссовера Changan CS75 Plus, который постепенно начинают рассекречивать. Причем, что интересно, автопроизводитель решил сначала показать салон, сохраняя внешний облик автомобиля до поры до времени в тайне.

Пожалуй, именно интерьер станет главным отличием нового поколения CS75 Plus от предыдущего. На передней панели установлены сразу три экрана, образующие единый блок. Центральная консоль практически отсутствует — ее заменяет «развитый» тоннель, на котором расположены беспроводная зарядка для смартфонов, подстаканники и емкости для мелочей. Дополняет ансамбль мультифункциональный руль усеченной формы с сенсорными тачпадами на спицах.

Что касается экстерьера, то, судя по шпионским кадрам, кроссовер оформят в стилистике семейства Uni: к его дизайну отсылают и форма фар, и решетки радиатора, и фонарей. Кроме того, у модели появятся «потайные» дверные ручки.

Ожидается, что в Китае Changan CS75 Plus получит две версии с 1,5-литровым мотором: в одном случае его мощность составит 188 л.с., в другом — 192 л.с. Вне зависимости от степени форсировки двигателя аккомпанировать агрегату будет 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод — безальтернативно передний.

В Поднебесной новый кроссовер появится в продаже до конца третьего квартала 2024 года, а вот сроки выхода модели на рынок России пока не названы.