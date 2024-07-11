1

Changan показал интерьер нового CS75 Plus

Кроссовер должен появиться и в России

В Китае активно тестируется новое поколение кроссовера Changan CS75 Plus, который постепенно начинают рассекречивать. Причем, что интересно, автопроизводитель решил сначала показать салон, сохраняя внешний облик автомобиля до поры до времени в тайне.

Поделиться
Автор
Максим Орлов

Изображение Changan показал интерьер нового CS75 Plus

Пожалуй, именно интерьер станет главным отличием нового поколения CS75 Plus от предыдущего. На передней панели установлены сразу три экрана, образующие единый блок. Центральная консоль практически отсутствует — ее заменяет «развитый» тоннель, на котором расположены беспроводная зарядка для смартфонов, подстаканники и емкости для мелочей. Дополняет ансамбль мультифункциональный руль усеченной формы с сенсорными тачпадами на спицах.

Что касается экстерьера, то, судя по шпионским кадрам, кроссовер оформят в стилистике семейства Uni: к его дизайну отсылают и форма фар, и решетки радиатора, и фонарей. Кроме того, у модели появятся «потайные» дверные ручки.

Ожидается, что в Китае Changan CS75 Plus получит две версии с 1,5-литровым мотором: в одном случае его мощность составит 188 л.с., в другом — 192 л.с. Вне зависимости от степени форсировки двигателя аккомпанировать агрегату будет 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод — безальтернативно передний.

В Поднебесной новый кроссовер появится в продаже до конца третьего квартала 2024 года, а вот сроки выхода модели на рынок России пока не названы.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует