Mercedes-Benz выпустил мощный трековый спорткар

Популярный в России спорткар Mercedes-AMG GT сменил поколение — новое купе в нашей стране официально не продается, однако фанаты модели готовы приобретать машину по серым каналам. Особенно когда речь заходит о новой версии AMG GT 63 Pro.

Спорткар получил 4-литровый V8, 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и модуль AMG Electric Drive Unit на задней оси. Этот агрегат объединяет 204-сильный электромотор, двухступенчатый редуктор и механический дифференциал повышенного трения. Распределением тяги от бензинового двигателя и электромотора управляет система полного привода AMG Performance 4Matic+.

Электродвигатель вращает задние колеса, но в случае их пробуксовки может передавать момент и на переднюю ось — через карданный вал. Для версии Pro отдачу мотора нарастили до 612 л.с. и 850 Нм. Однако мощность — не главное, поскольку новинка ориентирована на гоночную трассу.

Фото производителя.

Ради лучшего охлаждения всех систем, в передних колесных арках установлены дополнительные радиаторы, внедрена и активная система охлаждения межколесных дифференциалов с раздаточной коробкой. Для улучшения ездовых характеристик установлены новые аэродинамические закрылки, фиксированное антикрыло и ряд других деталей. В базовое оснащение включены карбон-керамические тормоза с титановой центральной частью, спортивные сиденья и руль, 21-дюймовые диски с резиной Michelin Pilot Sport 5 или трековые покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2R.