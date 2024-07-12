Подготовленный к ралли Монте-Карло «Москвич» продают всего за 40 млн. рублей

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных онлайн-классифайдов объявление о продаже гоночной машины на базе седана 1964 года. Автомобиль подготовлен для участия в гонках исторических машин международного уровня и создавался как резервный для ралли Монте-Карло, однако в гонке так и не поучаствовал. За машину с пробегом 2000 км продавец рассчитывает выручить 40 000 000 рублей.

«Москвич-408» вооружен 2,2-литровым двигателем мощностью около 180 лошадиных сил, новой коробкой передач, спортивной подвеской, дисковыми тормозами, сертифицированным каркасом безопасности и гоночными креслами.

«Для тех, кто любит заинтересовать женский пол, крутя пятаки на площадках, это самый-самый лучший вариант. Вам не нужно будет что-то выдумывать, давить на газ, выжимая последнее из своей машины, чтобы на вас хоть как-нибудь обратили внимание. Вам достаточно просто подъехать с нежным, басистым звуком выхлопной трубы (которая сама делает легкие отстрелы) и внимание толпы ваше», — описывает продавец седана в объявлении. И ведь не поспоришь!