Jetour объявил дату российской премьеры бюджетного кроссовера X50

Компания Jetour, которая пообещала в течение ближайших месяцев вывести на отечественный рынок пять новых автомобилей, вот-вот проведет первую из заявленных премьер. К дебюту готовится компактный кроссовер X50 — его презентуют публике в последние выходные июля.

Как говорят в пресс-службе российского офиса Jetour, новый X50 разработан с прицелом на комфортные семейные поездки — обещаны просторный салон и багажник с множеством мест для мелочей. Модель получит широкий набор опций, включая мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином, беспроводную зарядку на 50 Вт, поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, кроссовер адаптируют к российским условиям эксплуатации, что подразумевает дополнительную оцинковку кузова, пакет «теплых» опций и увеличенный объем бачка стеклоомывателя.

Детальная информация о компактном кроссовере Jetour X50, который дебютирует в Москве 27-28 июля на выставке Chinese Motor Show, появится позже. Что же касается старта продаж, то он намечен на сентябрь. Цен, разумеется, пока нет. Но учитывая, что новый кроссовер станет самым маленьким в линейке Jetour, можно предположить, что он будет немного дешевле Dashing, за который нынче просят от 2,5 млн. рублей.