Новый Tank 700 впервые заметили в Москве

Обещания Tank по расширению модельной линейки бренда в России начинают обретать реальные очертания. Флагманский внедорожник с индексом 700, ранее попадавший в объективы камер случайных прохожих в Тульской области, уже появился в Москве.

Как сообщает Quto.ru, машину застигли на парковке одного из офисных центров в столице. Наши коллеги предполагают, что этот автомобиль предназначен для проведения сертификационных испытаний, без которых начать «официальные» продажи в нашей стране невозможно.

Характеристики Tank 700 для России и сроки появления машин у дилеров пока не названы. Хотя ранее сообщалось, что все сертификационные процедуры завершатся до конца лета, а уже в октябре «семисотка» поступит в продажу.

В Китае внедорожник оснащается 523-сильной гибридной установкой на основе 3,0-литрового турбомотора V6, электродвигателя и 9-ступенчатой автоматической коробки передач. Батарея на 37,1 кВт⋅ч обеспечивает до 90 км пробега на электротяге, а внедорожный потенциал модели расширяет штатный полный привод и стандартные межколесные блокировки дифференциалов на обеих осях.

Напомним, что Tank 700 уже видели в России ранее — на одной из парковок близ тульского завода Haval. И та машина была зарегистрирована как раз на «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», выпускающий автомобили для нашего рынка.