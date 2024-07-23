Haval анонсировал новый кроссовер для России

Представители Haval обещали вывести на отечественный рынок в 2024 году аж семь новинок, и вот подоспела очередная. В своих социальных сетях бренд опубликовал тизерный снимок кроссовера F7, сменившего поколение.

Никаких сомнений в том, что на опубликованном изображении именно новый F7, нет — как минимум потому, что название модели указано на табличке номерного знака. Точную дату начала продаж кроссовера Haval не раскрывает, ограничиваясь наречием «скоро». Однако, как предполагается, он поступит в шоу-румы дилеров до конца лета.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», завод марки в Тульской области уже готов к производству новинки. Все процессы, необходимые для запуска сменившей генерацию модели, отладили в период корпоративного отпуска предприятия, который проходил с 15 до 21 июня. Технические характеристики машины, ориентированной на Россию, тоже пока неизвестны. Разумеется, нет и цен.

Напомним, что новый Haval F7 дебютировал на домашнем рынке под именем Monster в 2021 году. В его основе лежит платформа Lemon, на которой построены Jolion, Dargo и другие модели концерна. Новинка длиннее (4780 мм), шире (1890 мм) и ниже (1675 мм) своего предшественника. Что же до силовых агрегатов, то в Китае их три: «бензинки» на 184 и 224 л.с., а также гибрид. Коробка передач — семиступенчатый «робот», привод — передний или полный.

Добавим, что со сменой поколений кардинально изменится не только экстерьер, но и интерьер модели. В частности, в салоне появятся 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и 14,6-дюймовый тачскрин мультимедиа, а селектор коробки передач перенесут с центрального тоннеля на рулевую колонку.