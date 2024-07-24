Changan Lamore продвинулся по карьерной лестнице в такси

Седан Changan Lamore, который недавно обзавелся русифицированной мультимедиа-системой, повысил свой класс в такси. Если раньше с «любвеобильной» четырехдверкой встречались только пользователи тарифа «Комфорт», то теперь она будет перевозить и тех, кто предпочитает старший «Комфорт+».

Среднеразмерный седан Changan Lamore поступил на службу в такси еще осенью 2023 года, но тогда он попал в класс «Комфорт». Теперь же, с 17 июля, модель трудится и в «Комфорт+» — в трех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Китайская четырехдверка полностью отвечает текущим требованиям повышенного класса. Она располагает кожаной обивкой салона, климат-контролем, зарядными устройствами для гаджетов, мультимедиа с бесплатным доступом к Wi-Fi, а также множеством электронных систем помощи водителю. Приводится авто в движение 181-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, агрегатированным с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что компания Changan провела русификацию мультимедийной системы седана Lamore, а также оптимизировала процесс подключения смартфонов iPhone по Apple CarPlay. Новые седаны уже продаются с обновленным информационно-развлекательным комплексом. А тех, кто приобрел их раньше, приглашают в сервис — для бесплатной «перепрошивки» софта.