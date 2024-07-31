Audi презентовала новое поколение модели A6

Одна из самых популярных моделей Audi сменила поколение и концепцию — в своей новой генерации A6 превратился в электромобиль, предложенный в формате лифтбэка Sportback и классического универсала Avant. Оба доступны в нескольких версиях, но исключительно с электрической силовой установкой.

Визуально новые Audi A6 e-tron и Avant e-tron повторяют облик одноименных концепт-каров 2021 и 2022 года соответственно, однако на пути к серийному производству электромобили были доработаны ради оптимизации аэродинамики. Лифтбэк позиционируют как самый обтекаемый среди всех моделей концерна Volkswagen Group, а универсал — как самый аэродинамически эффективный в своем классе. Заявлено, что он располагает OLED-оптикой и «особыми» колесами.

Салон новинок повторяет интерьер электрического кроссовера Audi Q6 e-tron, что подразумевает 12,9-дюймовую цифровую панель приборов, которая дополнена 10,9-дюймовым дисплеем мультимедиа и аналогичным по диагонали опциональным экраном для переднего пассажира. Система работает на Android Automotive OS и имеет технологии искусственного интеллекта: они легли в основу виртуального помощника водителя.

Фото: Audi

Новинка построена на платформе Premium Platform Electric с 800-вольтовой электрикой. Батарея для всех версий одинаковая, на 100 кВт·ч, а запас хода заявлен у одномоторных версий до 756 км, а у двухмоторных — до 675 км. Новую A6 предложат в версии e-tron performance с 367-сильным мотором на задней оси, в полноприводном исполнении A6 e-tron quattro с парой двигателей на 428 л.с. суммарно, а также в спортивном варианте S6 e-tron с 503 л.с. в стандартной версии и 550 л.с. в топовой. Позднее на рынке появятся флагманская модификация RS 6, а также более доступные и менее мощные версии.

Прием предзаказов на Audi A6 e-tron откроют в сентябре — стоить электромобили в Европе будут от 75 600 евро (около 7 млн. рублей) и 99 500 евро (примерно 9,3 млн. рублей) за A6 Sportback e-tron performance и Audi S6 Sportback e-tron соответственно.