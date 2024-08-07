Названы цены на седан Geely Preface

Компания Geely объявила цены на седан Preface: прайсы на новинку рынка начинаются с 2 999 990 рублей за комплектацию Luxury и доходят до 3 217 990 рублей за версию Flagship. Напомним, что автомобиль создан китайской маркой совместно с специалистами шведской Volvo.

Машина вооружена 2-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 200 л.с., агрегатированным с с 7-ступенчатым «роботом» с двойным «мокрым» сцеплением (7DCT). Разгон до 100 км/ч — 7,1 секунды. Габариты седана впечатляют — 4825 x 1880 x 1469 мм, а объем багажника порадует хозяйственного владельца — 500 л.

В списке базового оснащения Geely Preface: легкосплавные колесные диски, светодиодные фары ближнего и дальнего света, цифровая приборка в 10,2 дюйма, сенсорный дисплей мультимедийки, аудиосистема с 8 динамиками, электрорегулировка водительского кресла, парктроники спереди и сзади, двухзонный климат-контроль и система камер, обеспечивающая круговой обзор.

Что касается водительских ассистентов, то тут, как водится у китайцев, полный набор: адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения фронтального столкновения, удержания автомобиля в полосе, распознавания дорожных знаков и другие помощники.

Дата старта продаж, как пишет сайт «Китайские автомобили», будет объявлена производителем позже.