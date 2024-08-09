Jaecoo раскрыла сроки российских премьер нового J5, а также гибридных J7 и J8

На сегодняшний день бренд Jaecoo, входящий в концерн Chery, предлагает российским покупателям две модели — бензиновые кроссоверы J7 и J8. Но в обозримом будущем продуктовая линейка расширится — за счет гибридных «семерки» и «восьмерки», а также новейшего J5, который сейчас проходит испытания в Китае.

Как нашим коллегам из «Российской газеты» сообщили в представительстве Jaecoo, все перечисленные новинки выйдут на отечественный рынок в 2025-м. J5 был запланирован на следующий год изначально. А вот запуск гибридных J7 и J8 пришлось немного отложить: они должны были поступить в шоу-румы наших дилеров в 2024-м. С чем связана задержка, в компании не уточнили.

Напомним, что Jaecoo J5, который готовится к премьере, построен на модульной платформе T1X, хорошо знакомой нам по другим моделям множества марок концерна Chery. Уже известно, что длина автомобиля составит 4350 мм, колесная база — 2620 мм. А модификаций у него будет три: бензиновая, гибридная и чисто электрическая. Какие версии доберутся до нашего рынка, пока не понятно.

Что же касается текущих моделей, то их у Jaecoo в России две. Младший кроссовер J7 предлагается по цене от 3 339 900 рублей без учета спецпредложений, а старший J8 — от 4 399 000 целковых. По итогам июльских продаж марка вошла в ТОП-10 самых популярных на российском рынке новых автомобилей. Но ее модели до первой десятки пока не дотянули.