Выяснилось, насколько в 2024 году подорожали новые и подержанные авто в России

Аналитики провели исследование цен на первичном и вторичном автомобильных рынках России и выяснили, насколько за первые шесть месяцев 2024-го прайсы машин «потяжелели». Оказалось, что подержанные легковушки в этой гонке опережают новые — на 5%.

По данным агентства «Автостат», по итогам первой половины 2024 года средневзвешенная цена нового автомобиля составила 3,16 млн. рублей, а подержанного — 1,17 млн. Если проводить параллель с январем-июнем 2023-го, то свеженькие машины в дилерских шоу-румах подорожали на 14%, а «бэушки» — на 19%.

Эксперты также отметили, что перманентный рост цен на первичном и вторичном автомобильных рынках наблюдается уже четвертый год. При этом новые машины пробили потолок в 3 млн. рублей только в 2024-м, а подержанные перешагнули рубеж в 1 млн. еще в 2023-м.

— Стоит напомнить, что если смотреть раскладку по месяцам, то у новых автомобилей этот показатель в мае составил менее 3 млн. рублей, и в июне он пока не поднялся выше указанной отметки. Это связано с изменением структуры продаж новых легковых машин. Но за счет довольно высоких результатов предыдущих месяцев в целом по полугодию средневзвешенная цена превышает 3 млн. рублей, — уточнили в «Автостате».