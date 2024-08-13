Jaecoo J7 во внедорожной версии Supreme-V получил российский ценник

Если прежде самым дорогим вариантом исполнения Jaecoo J7 в России был Supreme, то теперь звание флагманской комплектации носит новая Supreme-V. Она добавила кроссоверу еще без малого 100 000 рублей стоимости и ряд опций, полезных на бездорожье.

Так, если за версию Supreme дилеры просят 3 709 900 рублей без учета скидок по спецпредложениям, то за Supreme-V придется выложить уже 3 800 000. Или 3 430 000, если сдать старый автомобиль в Trade In.

Чем же отличается Supreme-V? Это исполнение подразумевает встроенный видеорегистратор, интеллектуальную систему полного привода Torque Vectoring, задний дифференциал с двумя муфтами на полуосях, систему отключения карданного вала, а также более крупный дисплей мультимейдийной системы — уже не 13,2 дюйма, а 14,8. Остальные опции как у обычного Supreme.

Что касается движка и коробки передач, то как и у других комплектаций у новой — 186-сильный турбомотор на 1,6 литра и семиступенчатый «робот».

Напомним, что помимо Supreme и Supreme-V у Jaecoo J7 в России есть еще три версии — Lifestyle и Ultimate с передним приводом и Active с полным. Стоимость самой доступной без учета скидок — 3 149 900 рублей.