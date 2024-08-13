Продажи китайских автомобилей подскочили в России больше, чем в три раза

В июле россияне купили 82 616 новеньких автомобилей китайских брендов — на 63% больше, чем в середине лета в 2023-м. Но куда интереснее суммарный результат первых семи месяцев года: дилеры реализовали 497 356 машин, что превышает показатель аналогичного периода 2023-го аж на 221%.

В частности, лидер «поднебесного» сегмента, марка Haval, нарастила в январе-июле продажи сразу на 109% (реализовано 98 998 машин), по данным агентства «Автостат Инфо». Можно с уверенностью предположить, что этому поспособствовало как выведение на рынок рестайлингового Jolion, так и запуск совершенно новых моделей (например, кроссовер M6 появился в России как раз прошлым летом).

На втором месте по популярности по-прежнему располагается Chery: этому производителю удалось «прибавить» 48%, продав 86 430 новых автомобилей. Третий в рейтинге Geely — +98% и 83 015 авто. Четвертый с результатом аж в +316% и 59 273 переданными покупателям машинами — Changan. А замыкает лидерскую пятерку Omoda — +65% и 30 685 авто.

Если же смотреть по моделям, то самым востребованным среди «китайцев» остается Haval Jolion: за первые семь месяцев 2024 года россияне приобрели 43 879 кроссоверов. «Серебро» у Chery Tiggo 7 Pro Max — 30 742 ед. Несильно отстает Geely Monjaro — 27 482 ед. Примерно таким же тиражом разошелся Chery Tiggo 4 Pro — 27 090 ед. А пятая в списке снова Omoda — кроссовер C5, который нашел 23 376 покупателей.