Китайцы готовят к премьере обновленный Tank 300: опубликованы «шпионские» фото

Внедорожник Tank 300, который пользуется довольно высокой популярностью и в России, готовится к плановому обновлению. И сделать первые выводы о том, что именно китайцы изменят в модели, мы уже можем — благодаря «шпионским» фотографиям, опубликованным в зарубежных СМИ.

Так, судя по снимкам, которые появились на страницах портала CarNewsChina, главным образом грядущее обновление Tank 300 затронет его интерьер. В частности, внедорожник обзаведется явно более крупным тачскрином информационно-развлекательной системы. И, кстати, дисплеи мультимедийки и приборной панели теперь, судя по всему, будут раздельными.

Кроме того, обращает на себя внимание новая «баранка» — двухспицевая. Сменил местоположение и селектор коробки передач, перебравшийся с центральной консоли на рулевую колонку. Пока на этом, в общем-то, все, но не исключено, что к моменту запуска посвежевшей версии Tank 300 дизайнеры внесут еще какие-то корректировки.

Что же касается экстерьера и силовых агрегатов, то они, как ожидается, останутся прежними. Напомним, что сейчас Tank 300 продается в России в единственной модификации — с двухлитровым мотором на 220 сил, 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Комплектаций при этом четыре. За автомобиль 2023 года выпуска в младшем исполнении просят от 4 099 000 рублей без учета скидок, а 2024-го — от 4 199 000.