Китайцы готовят к премьере обновленный Tank 300: опубликованы «шпионские» фото

Так, судя по снимкам, которые появились на страницах портала CarNewsChina, главным образом грядущее обновление Tank 300 затронет его интерьер. В частности, внедорожник обзаведется явно более крупным тачскрином информационно-развлекательной системы. И, кстати, дисплеи мультимедийки и приборной панели теперь, судя по всему, будут раздельными.
Кроме того, обращает на себя внимание новая «баранка» — двухспицевая. Сменил местоположение и селектор коробки передач, перебравшийся с центральной консоли на рулевую колонку. Пока на этом, в общем-то, все, но не исключено, что к моменту запуска посвежевшей версии Tank 300 дизайнеры внесут еще какие-то корректировки.
Что же касается экстерьера и силовых агрегатов, то они, как ожидается, останутся прежними. Напомним, что сейчас Tank 300 продается в России в единственной модификации — с двухлитровым мотором на 220 сил, 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Комплектаций при этом четыре. За автомобиль 2023 года выпуска в младшем исполнении просят от 4 099 000 рублей без учета скидок, а 2024-го — от 4 199 000.