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GAC анонсировал российский запуск новейшего кроссовера GS4 Max

Модель дебютировала в Китае минувшей весной

На прошлой неделе представители российского офиса GAC сообщили журналистам, что марка готовит к выводу на отечественный рынок новый кроссовер, но его название они при этом не раскрыли. Тогда журналисты предположили, что речь идет об электрическом Aion LX. Однако велика вероятность, что имелась в виду другая модель — среднеразмерный GS4 Max.

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Автор
Кристина Извекова

Изображение GAC анонсировал российский запуск новейшего кроссовера GS4 Max

Как сообщили «Известия» со ссылкой на российское представительство GAC, продажи совершенного нового кроссовера GS4 Max начнутся в нашей стране в ближайшие полгода: до конца 2024-го или в начале 2025-го. Возможно, именно его китайцы и имели в виду, когда на прошлой неделе анонсировали таинственный SUV. Впрочем, не исключено, что помимо GS4 Max, все-таки приедет и Aion LX — покажет время.

Как бы то ни было, GAC GS4 Max теперь подтвержден официально, так что сосредоточимся именно на нем. Этот кроссовер дебютировал в Поднебесной весной нынешнего года. Его длина — 4685 мм, колесная база — 2750. То есть китайский SUV сопоставим по габаритам с такими среднеразмерными паркетниками, как Toyota RAV4 и Haval F7.

На домашнем рынке GAC (Trumpchi) GS4 Max предлагается в единственной модификации с 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с., 7-ступенчатым «роботом» и системой переднего привода. С какими агрегатами кроссовер доберется до нашей страны, пока непонятно. Но велика вероятность, что с теми же.

Цена на эту модель в Поднебесной варьируется в пересчете на рубли в пределах 1,5-1,6 млн. Но у нас он абсолютно точно будет минимум в полтора раза дороже.

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