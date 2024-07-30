Haval раскрыл подробности о новом F7 для России

Не успел на российский рынок выйти новый H9, как подоспела другая премьера от Haval — кроссовер F7 второго поколения. И, что любопытно, китайцы не стали дожидаться официальной презентации, чтобы раскрыть подробности о модели: они обнародовали их уже сейчас.

Новый Haval F7 дебютировал на домашнем рынке под именем Monster в 2021 году. В его основе лежит доработанная платформа L.E.M.O.N., на которой построены Jolion, Dargo и другие модели концерна. Дебютант длиннее (4780 мм), шире (1890 мм) и ниже (1675 мм) своего предшественника, и у него полностью новый дизайн кузова. Визуально модель будет отличаться соединенными светящейся полосой фарами, Т-образными фонарями и выдвижными ручками дверей.

Салон «семерки» все еще засекречен, но известно, что новинка получит мультимедиа с 14,6-дюймовым экраном и интегрированными сервисами «Яндекса», голосовое управление, 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и проекционный экран. При этом отдельно подчеркивается, что ключевые функции вынесены на физические клавиши.

Фото: Haval

Haval F7 для России «вооружат» 1,5-литровым 150-сильным турбомотором в переднеприводной версии и 2,0-литровым 192-сильным турбированным агрегатом в полноприводном. Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением мокрого типа.

На наш рынок кроссовер выйдет в трех комплектациях: Elite, Premium и Tech Plus. В списках оснащения появятся кресла с вентиляцией и электрорегулировками, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль с функцией движения на малых скоростях, система автоматического переключения света с ближнего на дальний, ADAS, камеры кругового обзора и другое оборудование.

Подробное описание комплектаций и прайс-листы Haval обещает опубликовать ближе к началу продаж. А они должны стартовать до конца лета.