Как сообщает портал «Китайские автомобили», изучивший материалы с последней дилерской конференции Chery, шесть автомобилей из двенадцати будут бензиновыми и шесть — гибридными, которые пополнят семейство Fulwin. Две модели из тех, что входят в план, уже продаются: Chery Tiggo 8L (к нам приедет как Tiggo 9 осенью) и Explore 06 C-DM (Jaecoo J7). А что по остальным?

В ближайшее время должен дебютировать новый Chery Tiggo 8 Plus — в России он будет продаваться под именем Tiggo 8 Pro Max. Кроме того, китайцы освежат линейку Tiggo 7: на рынок выйдут кроссовер с бензиновым мотором, c гибридной силовой установкой и приставкой C-DM к названию, а также Tiggo 7 Pro Plus. Не забудут и про местный Tiggo 9 (не путать с нашей будущей «девяткой»).

Помимо прочих, обновления ожидает седан Arrizo 8. Четырехдверка, которая предлагается в Китае как в бензиновых, так и в гибридных версиях, получит иную внешность. Наконец, публике представят рестайлинговый Explore 06 — тот, что известен нам как Jaecoo J7 в другом «костюмчике».

Какие именно модели из перечисленных и, главное, когда приедут в нашу страну, сказать пока сложно. В ближайших планах российского офиса бренда — запуск Tiggo 9.