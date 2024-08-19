Белорусская марка Belgee открыла первые дилерские центры в России

Белорусская марка Belgee, которая предлагает покупателям два кроссовера, представляющих собой предыдущие Geely Coolray и Atlas Pro, официально объявила об открытии первых дилерских центров в нашей стране. На сегодняшний день посетителей принимают 33 автосалона, а к концу года их число вырастет до 120.

В пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд, говорится о том, что собственные дилерские центры Belgee открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге и Омске. В ряде других городов пока только идет активная подготовка к запуску и оформление шоу-румов. По плану производителя, к концу 2024-го общее число действующих автосалонов в России достигнет 120 единиц. Прежде автомобили Belgee продавались через сеть Geely.

Отмечается, что дилеры готовы не только к продажам автомобилей, но и к их обслуживанию — все необходимые запчасти для ремонта и расходники для ТО в наличии имеются. Кроме того, в автосалонах оказывают дополнительные услуги: финансовые, страховые. Менеджеры работают как с физическими лицами, так и с корпоративными клиентами.

Добавим, что на сегодняшний день белорусская марка Belgee представлена двумя моделями: кроссовером X50 (предыдущий Geely Coolray с оригинальными шильдиками) и более крупным X70 (перелицованный Atlas Pro). В скором времени должна появиться и третья модель — седан S50, который, как несложно догадаться, будет представлять собой чуть видоизмененный Emgrand.