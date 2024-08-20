УАЗ «Буханка» получила новый двигатель и подорожала

На официальном сайте УАЗа появился новый прайс-лист «Буханки» — с ценами на автомобили, оснащенными двигателем экологического класса Евро-5. Самая доступная машина — с однорядной кабиной — стоит 1 450 000 рублей. То есть на 20 тысяч больше, чем с двигателем Евро-2.

Если прежде «Буханки» оснащались двигателем ЗМЗ 40911 экологического класса Евро-2, то теперь покупателям предлагают и более «чистую» модификацию легендарной модели — с мотором ЗМЗ 409055 категории Евро-5. Мощность у агрегата аналогичная — 112 л.с. Та же и коробка передач — пятиступенчатая «механика» от китайской компании BAIC.

Автомобили с однорядной кабиной предлагаются по цене от 1 450 000 рублей, с двухрядной — от 1 500 000. За комби и фургоны дилеры просят от 1 470 000 до 1 475 000 целковых, а за девятиместный автобус — от 1 540 000. В качестве опции на любую версию машины можно за 50 000 рублей дополнительно установить блокировку заднего дифференциала.

Добавим, что оставить заказ на «Буханку» с мотором Евро-5 уже можно на официальном сайте производителя. Но когда именно «живые» машины доберутся до покупателей, неизвестно.