Эксперты посчитали, в какую сумму обойдется содержание Haval Jolion

Haval Jolion — самая популярная иномарка в России. Во многом — благодаря гуманному прайсу: цены китайского кроссовера лежат в довольно широком диапазоне от 2 до 2,8 млн. рублей. Но сколько придется потом отдавать за содержание такой машины? На этот вопрос ответили эксперты.

Аналитики агентства «Автостат» взяли за основу исследования самую востребованную у россиян модификацию «Джолиона» — со 143-сильным двигателем, роботизированной коробкой передач и передним приводом. И, как выяснилось, стоимость 1 км пробега такой модели составляет 10 рублей 40 копеек.

За месяц владельцы кроссоверов отдают в среднем 17 300 целковых, а за пять лет — чуть больше миллиона. Правда, тут стоит оговориться, что приведенные цифры актуальны, если за 5 лет машина проедет 100 000 км, ее будут эксплуатировать в Москве и области при возрасте и стаже водителя в 35 и 10 лет соответственно.

Эксперты отмечают, что наибольшей статьей расхода в случае с Haval Jolion станет топливо — 530 800 рублей или 51% от всех трат. На страховки (включая КАСКО) за пять лет уйдет 312 500 «деревянных» (31%), на регулярное техническое обслуживание — 126 200 (12%), а на покупку зимних шин и уплату транспортного налога — 43 900 и 25 000 рублей соответственно (6%).

Добавим, что по итогам первой половины 2024 года россияне приобрели 35 219 новеньких кроссоверов Haval Jolion — на 82,6% больше, чем в январе-июне 2023-го. Рыночная доля этой модели подросла за то же время с 4,8 до 4,9%.