Jetour раскрыл модификации бюджетного кроссовера X50 для России

Первая публичная презентация компактного кроссовера Jetour X50 состоялась в России в конце июля — за два месяца до старта продаж. В преддверии выхода автомобиля на отечественный рынок представители компании раскрыли новые подробности о модели — в частности, ее модификации.

Так, будущий конкурент Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray и ряда прочих китайских паркетников будет продаваться в России в двух версиях. Первая подразумевает 1,5-литровый атмосферник на 113 л.с. и 5-ступенчатую «механику». А вторая — 147-сильный турбомотор на 1,5 литра и шестидиапазонный «робот». И в том, и в другом случае SUV можно «кормить» 92-м бензином. А его расход топлива (в обеих модификациях) — 9,4 л на 100 км по городу.

Уже известно, что цветов окраски кузова на выбор предложат четыре, а комплектаций — три: Comfort, Elite и Luxury. В базе у кроссовера будут галогеновые фары, бесключевой доступ, датчики дождя и освещенности, камера заднего вида с парктроником, кондиционер, круиз-контроль и ряд «теплых» опций: обогрев передних сидений, руля, боковых зеркал, лобового стекла и форсунок. Топовое же исполнение подразумевает систему кругового обзора, люк в крыше, большее число подушек безопасности и расширенный комплекс электронных ассистентов водителя SmartTravel.

Остается лишь добавить, что полный прайс-лист представители Jetour пока не публикуют. Известна только стартовая цена кроссовера X50 — 1 990 000 рублей.