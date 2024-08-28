Теперь официально: китайцы раскрыли подробности о Tank 700 для России

Информация о том, что Tank 700 выйдет на отечественный рынок, появилась давно, но теперь ее подтвердили официально. Российский офис бренда раскрыл технические подробности о модели, ориентированной на нашу страну, а также обозначил сроки начала продаж.

Внедорожник будет доступен в двух модификациях: гибридной и бензиновой

Так, первым в российскую продажу поступит Tank 700 с гибридной силовой установкой, состоящей из 3,0-литрового V6 и электромотора. Ее суммарная отдача составляет 422 л.с. и 800 Нм, а на пике — 517 л.с. В трансмиссии — 9-ступенчатый «автомат» и полный привод. Емкость литий-ионной батареи достигает 37,1 кВт·ч, что позволяет проехать на электрической тяге до 95 км. Максимальная скорость гибридного внедорожника — 190 км/ч. Средний расход топлива — 10,8 л на 100 км. Позднее китайцы выведут на отечественный рынок и бензиновую версию.

Tank 700, построенный на платформе D71 — самый настоящий внедорожник. Он может похвастать рамной конструкцией, блокировками заднего и переднего дифференциалов, а также — впервые в модельном ряду бренда — пневматической подвеской.

Что же касается отделки салона, то новинка предложит кожу Nappa в салоне, сиденья с функцией массажа, вентиляции и подогрева с 9(!) уровнями регулировки температуры, премиальную аудиосистему с 16 динамиками и массу электронных ассистентов водителя.

Остается лишь добавить, что российские продажи Tank 700 начнутся в четвертом квартале 2024 года. Тогда же местный офис марки опубликует прайс-листы и подробное описание комплектаций. Пока известно лишь, что исполнений будет три: одно с гибридной силовой установкой и два — для бензиновой модификации.