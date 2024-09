Продаются и в России: названы китайские автомобили с лучшими характеристиками

Новый рейтинг APEAL изучили наши коллеги из «Китайских автомобилей». Они отметили, что аналитики J.D. Power опросили почти 33 000 владельцев новых бензиновых машин, приобретенных в период с июня 2023 по март 2024. Их спрашивали об экстерьере и интерьере, удобстве посадки и высадки, впечатлениях о вождении, безопасности, экономичности и ряде других параметров. А в результате каждой модели (а потом и марке в целом) поставили оценку по 1000-балльной шкале.

Так, среди китайских марок наилучший показатель у Chery — 742 балла. Кроме этого бренда, в первую пятерку вошли Geely (741), Roewe (739), Exeed (737) и GAC (735). Ниже среднего (722 балла) получили Lynk & Co (711), Changan (703), Hongqi (702) и Tank (643).

Подготовили аналитики и разбивки по моделям. Среди бюджетных седанов лучшим стал Geely Emgrand, среди среднеразмерных — второе место у Geely Preface, пропустившего вперед Volkswagen Lamando L. Лидерская тройка в зачете компактных SUV — GAC GS3, Changan CS35 Plus и Haval M6 Plus. Среднеразмерных — Chery Tiggo 8, Chery Tiggo 7 Plus и Changan Uni-T. В сегменте D-SUV Chery Tiggo 8 Pro Max одержал победу, а Jetour X70 Plus взял «бронзу». Наконец, GAC GS8 стал лучшим полноразмерным SUV, а GAC M8 — вторым в гонке минивэнов.