Стало известно, сколько машин продает новый российский автобренд Xcite

Отечественный бренд Xcite дебютировал на российском рынке новых автомобилей в конце мая, предложив покупателям кроссовер X-Cross 7. И, как выяснилось, с тех пор дилеры марки реализовали 2359 машин.

Пресс-служба Xcite обнародовала статистику продаж: в последнем летнем месяце в пользу автомобилей нового российского бренда сделали выбор 1005 человек. Это на 27,9% больше, чем в июле, и на 104,3% больше, чем в июне. Всего же за период с 27 мая по 31 августа дилеры реализовали 2359 кроссоверов.

Напомним, что Xcite X-Cross 7 производится в Санкт-Петербурге — на предприятии, где прежде, до тех самых событий, выпускались кроссоверы Nissan. Модель предлагается в единственной модификации с 1,5-литровым двигателем на 147 л.с., бесступенчатой коробкой передач и передним приводом. Заявлено, что до первой сотни SUV разгоняется за 9,8 секунд, а потребляет в смешанном цикле 8 литров на 100 км.

Что же касается цен, то Xcite X-Cross 7 доступен в двух комплектациях — Enjoy и Techno. За младшую дилеры просят от 2 499 000 рублей, за старшую — от 2 636 000. Однако если воспользоваться всеми возможными спецпредложениями, то прайс можно сбить до 2 199 000 целковых.