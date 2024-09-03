Гибридный седан Voyah Passion приедет в Россию

Как сообщает Quto.ru, новую версию Voyah Passion заметили на одной из московских парковок. Его главным козырем являются два электромотора, выдающие 177 и 217 л.с. Максимальная мощность гибридной установки — 530 л.с., пиковый крутящий момент — 790 Нм. Только в электрическом режиме седан способен преодолеть 262 км, а в гибридном запас хода составляет 1227 км.
Также в моторном отсеке автомобиля расположен 1,5-литровый турбомотор с четырьмя цилиндрами, мощность составляет 136 л.с. Бензиновый силовой агрегат заряжает тяговую батарею — это основная задача, но может помогать и передним колесам при подключении через редуктор с одной ступенью.