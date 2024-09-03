Гибридный седан Voyah Passion приедет в Россию

Для проведения сертификационных процедур в Россию привезли бензоэлектрический вариант Voyah Passion. С точки зрения экстерьера основными новшествами автомобиля стали обновленный бампер, в который дизайнеры вписали полноценную решетку радиатора. Кроме того, на крышке багажника появился очень эффектный светящийся «плавник».

Сроки выхода новинки на отечественный рынок пока не называются

Как сообщает Quto.ru, новую версию Voyah Passion заметили на одной из московских парковок. Его главным козырем являются два электромотора, выдающие 177 и 217 л.с. Максимальная мощность гибридной установки — 530 л.с., пиковый крутящий момент — 790 Нм. Только в электрическом режиме седан способен преодолеть 262 км, а в гибридном запас хода составляет 1227 км.

Также в моторном отсеке автомобиля расположен 1,5-литровый турбомотор с четырьмя цилиндрами, мощность составляет 136 л.с. Бензиновый силовой агрегат заряжает тяговую батарею — это основная задача, но может помогать и передним колесам при подключении через редуктор с одной ступенью.