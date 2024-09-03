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Гибридный седан Voyah Passion приедет в Россию

Сроки выхода новинки на отечественный рынок пока не называются

Для проведения сертификационных процедур в Россию привезли бензоэлектрический вариант Voyah Passion. С точки зрения экстерьера основными новшествами автомобиля стали обновленный бампер, в который дизайнеры вписали полноценную решетку радиатора. Кроме того, на крышке багажника появился очень эффектный светящийся «плавник».

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Автор
Портал «АвтоВзгляд»

Изображение Гибридный седан Voyah Passion приедет в Россию

Как сообщает Quto.ru, новую версию Voyah Passion заметили на одной из московских парковок. Его главным козырем являются два электромотора, выдающие 177 и 217 л.с. Максимальная мощность гибридной установки — 530 л.с., пиковый крутящий момент — 790 Нм. Только в электрическом режиме седан способен преодолеть 262 км, а в гибридном запас хода составляет 1227 км.

Также в моторном отсеке автомобиля расположен 1,5-литровый турбомотор с четырьмя цилиндрами, мощность составляет 136 л.с. Бензиновый силовой агрегат заряжает тяговую батарею — это основная задача, но может помогать и передним колесам при подключении через редуктор с одной ступенью.

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