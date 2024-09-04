В 2025 году на льготные автокредиты выделят более 23 млрд рублей

Если в 2024-м на льготное автокредитование федеральный бюджет выделил 17,3 млрд рублей, а на льготный лизинг — 9 млрд, то в 2025-м средств на обеспечение скидок по госпрограммам заложат больше. А именно, по словам главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, более 23 и 11 млрд соответственно.

— Пока что действующим федеральным законом о бюджете предусмотрено увеличение финансирования обеих программ на 2025 и 2026 годы. В следующем году рассчитываем направить более 23 млрд рублей на финансирование программы льготного автокредитования, 11 млрд рублей — на программу льготного лизинга, — сказал господин Алиханов в интервью «Интерфаксу».

Кроме того, он отметил, что Минпромторг продолжит наблюдать за рыночной ситуацией и при необходимости поднимет вопрос о расширении мер поддержки спроса за счет льготных госпрограмм. А ориентируются в ведомстве, кстати говоря, на продажи отечественных брендов — в частности, LADA. То есть если тольяттинцы и другие «нашемарки» не будут испытывать проблем со сбытом, то и средств больше не дадут.

Напомним, что в этом году скидками по госпрограмме льготного автокредитования могли воспользоваться только определенные категории граждан — сотрудники сфер образования и здравоохранения, а также участники СВО и их родственники. Им предлагали бензиновые легковушки отечественных брендов, Haval Jolion тульской сборки, а также электрические Evolute.