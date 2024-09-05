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Chery раскрыла новые подробности о кроссовере Tiggo 9 для России

Продажи флагманского SUV должны начаться до конца 2024 года

В преддверии запуска флагманского кроссовера Tiggo 9, российский офис Chery провел пресс-конференцию, посвященную модели. Новые технические подробности, точную дату начала продаж и цены представители компании не раскрыли. Зато подробно рассказали о дизайне семиместного SUV.

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Автор
Олег Кривошапов

Изображение Chery раскрыла новые подробности о кроссовере Tiggo 9 для России

В ходе мероприятия о грядущей новинке рынка рассказал директор по техническому дизайну Chery Group Сайдин Османчевич. И по его словам, команда разработчиков постаралась придать внешнему облику SUV черты, создающие ощущение спокойствия и уверенности в безопасности машины. При этом в основу дизайна заложена идея сходства с фигурой тигра.

Tiggo 9, напомним, 7-местная машина, а таких ТС в РФ —явный дефицит. Уже известно, что в России модель будет продаваться как в бензиновом, так и в гибридном вариантах. Но с какими именно силовыми установками, пока непонятно. Подробной информацией о моторах г-н Османчевич не поделился, хотя в ходе пресс-конференции упомянул «двухлитровый двигатель».

Напомним, что ожидающаяся сейчас на российском рынке «девятка» — это фактически уже хорошо известная в Китае Tiggo 8L. Та же модель, что в КНР продается под именем Tiggo 9, приедет к нам, возможно, под названием Jaecoo J9. Когда в шоу-румах отечественных дилеров появится последняя, информации нет. Что же касается «российского» Tiggo 9, то он дебютирует на отечественном рынке до конца 2024 года.

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