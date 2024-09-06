Кроссовер Jaecoo J7 получил в России новую версию и подешевел

В новом исполнении Urban кроссовер Jaecoo J7 предлагают россиянам с турбированным мотором мощностью 150 л.с. Это выгоднее в плане налогов, чем 186-сильный силовой агрегат объемом 1,6 л. Он по-прежнему доступен, но только в сочетании с более дорогими комплектациями.

Как сообщает Quto.ru, исполнение Urban отличается урезанным набором опций, что должна компенсировать более привлекательная цена. В «базе» автомобиль лишился в том числе передних парктроников, камер кругового обзора, памяти водительского кресла и электропривода багажной двери. Тяговые показатели не изменились, как время разгона до «сотни» — 9,4 секунды и расход топлива — 7,6 литра на 100 километров в смешанном цикле. Переключением передач по-прежнему заведует семиступенчатый «робот».

Базовый Jaecco J7 имеет все шансы стать востребованным автомобилем в сегменте кроссоверов за 2,5 миллиона рублей. Стоимость SUV с передним приводом составит 2 749 900 рублей. С учетом скидок можно рассчитывать на 2 549 900 рублей.

За кроссовер, у которого под капотом будет мотор с отдачей 186 л.с., попросят уже 3 149 900 рублей. Стоимость снизится до 2 699 900 рублей, если воспользоваться прямой скидкой продавца и сдать старый автомобиль.