Chery Arrizo получит в России топ-версию Ultra

Пока Chery Arrizo 8 лишен встроенного видеорегистратора, вентиляции передних кресел, панорамной крыши с люком и передних парктроников. На беспроводную зарядку для гаджетов тоже рассчитывать не приходится. Однако совсем скоро такие опции у среднеразмерного седана появятся.

Седаны с максимальным набором опций появятся в стране до конца осени

Информацию о появлении в России седана Chery Arrizo 8 в оснащении Ultra сообщил сайту «Китайские автомобили. рф» источник в дилерском сообществе, позже сведения подтвердили в представительстве бренда. Ожидается, что продажи модели в новом исполнении начнутся до конца осени.

Седан Chery Arrizo 8 может лишиться рисунка с жирафами на передней панели в салоне. Сегодня интерьер предлагают покупателям только в черных тонах, хотя раньше была доступна двухцветная отделка с белыми и синими элементами.

В текущих версиях Chery Arrizo 8 убрали коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, плюс боковые на втором ряду сидений, не хватает и электронных ассистентов. В том числе автоматического торможения, системы переключения с ближнего света на дальний, мониторинга слепых зон, адаптивного круиз-контроля.

Под капотом Chery Arrizo 8 турбодвигатель с отдачей 150 л.с. объемом 1,6 л. Согласно актуальному прайсу, в продаже две комплектации Active и Prime. Без учета спецпредложений их стоимость составляет 2 850 000 и 3 050 000 рублей соответственно.