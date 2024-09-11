Россияне продолжают скупать премиальные автомобили

В августе текущего года в России купили 12 729 новых премиальных машин. Около 80% от общего объема пришлось на долю китайских брендов, по предпочтениям покупателей они вошли в первую тройку. Лидером стала марка Exeed.

Продажи в этом сегменте растут два месяца подряд

Результаты Exeed в августе 2024-го — 3538 проданных автомобилей. Следом идет Tank, у которого 2787 экземпляров. На третьем месте расположился Lixiang, успешно реализовав 1443 машины, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В конце лета остальные премиальные марки сумели продать менее тысячи автомобилей. Четвертая позиция принадлежит BMW, эта компания из Германии реализовала 820 машин. Пятая, шестая и седьмая позиция достались производителям из Китая, как и первые три. Сначала идет Hongqi с результатом 784 экземпляра, затем Zeekr и его 610 штук, а потом Voyah, реализовавший 541 автомобиль.

В десятку самых продаваемых премиальных автомобилей августа в России включили Mercedes-Benz — покупателям передали 517 машин. А также Lexus и Audi, на счету которых 402 и 239 реализованных экземпляра соответственно.

Напомним, в июне россияне приобрели 10 769 премиальных авто, в июле — 11 356 экземпляров.