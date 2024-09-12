Названы автомобили, которые стали дешевле в 2024 году

В 2024 году в нашей стране стало проще купить автомобили бизнес-класса, премиального сегмента и спорткары. Эта тенденция связана с тем, что цены на люксовые и спортивные модели стабилизировались после ощутимого роста в 2023-м. Кроме того, количество предложений в верхнем ценовом сегменте сократилось в отличие от массового.

За период с января по июль средневзвешенная стоимость спорткаров и люксовых машин составила 14,38 млн рублей, снизившись на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Средневзвешенная цена автомобилей бизнес-класса уменьшилась на 3%, достигнув отметки 6,17 млн рублей по итогам июля, говорится в исследовании банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

С начала года средневзвешенная стоимость новых легковых автомобилей в России увеличивалась поэтапно, достигнув пика в марте. Это 3,3 млн рублей — показатель, который стал снижаться к маю и достиг минимального значения в 2024-м. Речь идет об отметке 2,77 млн рублей. В августе цифры приблизились к трем миллионам рублей, согласно предварительным оценкам. Это примерно на 6% выше, чем в прошлом году.