Бессметрная: почему LADA 2107 лидирует в рейтингах продаж подержанных машин

Безусловное лидерство продаж на автомобильной «вторичке» в России удерживает заслужившая уже звания «бессмертной» и «легендарной» модель LADA 2107. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, почему это детище отечественного автопрома по-прежнему никому не уступает пальму первенства.

Первую позицию на вторичном российском рынке легковых автомобилей в августе 2024 года в очередной раз, по данным агентства «Автостат», заняла ставшая уже легендарной «семерка» — седан LADA (ВАЗ) 2107. Было продано 12,8 тыс. экземпляров модели, что позволило ей седьмой месяц подряд, начиная с февраля, сохранять лидерство среди подержанных авто.

Вторую позицию в этом рейтинге заняла корейская Kia Rio (12 тыс. шт.), третью — Hyundai Solaris (11,3 тыс. шт.). Также в пятерку бестселлеров вошли LADA 2114 («Самара-2») и Ford Focus с результатами 10,7 тыс. и 10,4 тыс. Интересно, что лидирующая позиция по итогам января- августа также за «семеркой» (87,5 тыс. шт.). На втором месте — ВАЗ 2114 (80,4 тыс. шт.). Места с третьего по пятое заняли иномарки — Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.

Удивительное, на первый взгляд, устойчивое лидерство безоговорочно устаревшей морально и физически «семерки», снятой с производства в далеком уже 2012-м, объясняется, по мнению вице-президента «Национального автомобильного союза (НАС)» Яна Хайцеэра, просто:

Фото globallookpress.com

— Изначально недорогая машина (цена на модель любого года выпуска редко превышает сегодня 200 тыс. рублей), пусть и наделена непрезентабельной по нынешним меркам внешностью, обладает сравнительно надежным кузовом, который довольно медленно гниет при отсутствии излишней влаги.

Под капотом — скромный по своим возможностям, но дешевый мотор. Да и остальные запчасти стоят недорого, и на рынке их всегда предостаточно, — говорит наш эксперт. — Что порой даже удивляет. Непонятно, откуда берется все это огромное количество запчастей для «семерки», причем они все очень бюджетные.

Например, новый двигатель в сборе стоит чуть больше 100 тысяч, подержанный — еще дешевле. Иную машину целиком можно приобрести за 50-70 тысяч. Но если кузов не гниет, то служит долгие годы. Было время, когда «семерки» в большом количестве пригоняли в Россию из бывших советских республик Средней Азии, где их, как мы понимаем, тоже раньше было немало. А там очень сухой климат. Там они особенно медленно ржавеют, — рассказывает эксперт.

Фото globallookpress.com

Что касается дальнейших перспектив LADA 2107, то спрогнозировать, как долго еще эта машина будет сохранять лидерство, сложно, признает собеседник портала «АвтоВзгляд». Но совершенно очевидно, что подавляющее большинство тех, кто сегодня ездит исключительно на дешевенькой «семерке», не могут позволить себе даже самых недорогих подержанных «корейцев», идущих в рейтинге наиболее востребованных на «вторичке» авто следом за «вазовской» моделью.

И если представить, будто все «семерки» вдруг исчезли из оборота, то многие их бывшие обладатели вынуждены будут просто передвигаться пешком, констатирует эксперт.