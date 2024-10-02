Названы сроки появления кроссовера Jaecoo J6 в России

Имя Jaecoo J6 в нашей стране может получить кроссовер Chery iCar 03, дебютировавший на родине в прошлом году. Либо в «Джейку» превратится iCar 03T, который считается отдельной моделью и отличается повышенной проходимостью за счет измененной геометрии кузова, увеличенного дорожного просвета и обвеса.

К нам привезут одну из двух версий

В России новый Jaecoo J6 дебютирует в первой половине 2025 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на официальное представительство Chery.

Судя по всему, покупатели могут рассчитывать на 184-сильную версию с бензиновым мотором и задним приводом. Кроме того, будет доступен вариант 4WD с парой электродвигателей на 279 сил. Младшая модификация комплектуется аккумулятором на 65,69 кВт⋅ч, старшая — на 69,77 кВт⋅ч. В зависимости от типа привода и емкости батареи запас хода Jaecoo J6 варьируется, по последним данным, от 400 до 520 км.

Начальная версия Chery iCar 03 в Китае оценивается почти в 2 млн рублей (149 800 юаней). iCar 03T чуть дешевле, за него просят минимум 1,85 млн рублей (139 800 юаней).

В начале августа портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Jaecoo J6 получил ценник в Таиланде, мы подробно писали о комплектациях. Кроме того, этот автомобиль ранее уже был замечен в Москве.